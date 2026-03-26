Жительницу Воткинска не могут найти шесть дней
12:45, 26 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Воткинск\n#Удмуртия\n#поиск людей
Она ушла из дома 20 марта.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске уже шесть дней не могут найти пропавшую девушку. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «СЕВЕР 18» Воткинска.

20-летняя Кира Бабинцева 20 марта ушла из дома по адресу улица Королева, 31. С тех пор она домой не возвращалась и её местоположение неизвестно.

Девушку можно узнать по тёмным волосам, пирсингу в носу и татуировкам. Была одета в короткую коричневую дублёнку.

Всех, кто видел похожую девушку, просят позвонить поисковикам-добровольцам по телефону +8 (912) 759-93-81, в полицию по номерам 02 или 102 или в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112. 

