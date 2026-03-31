Воткинск. Удмуртия. Проектно-сметную документацию на ремонт моста в Воткинске по улице Цеховой готовы направить на экспертизу. Об этом сообщил вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин.

«Мост по ул. Цеховой — проектная документация на проверке, готовимся к госэкспертизе. Это важный объект для южной части города», — написал в соцсетях зампред республиканского кабмина.

Напомним, о планах по ремонту моста через Вотку сообщили в конце 2025 года. Ремонт необходим в том числе и потому, что здесь планируют пустить новые маршруты общественного транспорта.