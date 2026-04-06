В Воткинске вновь проведут культурный марафон «Весна с Чайковским»

17:45, 06 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
217
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#культура\n#расписание мероприятий\n#Пётр Ильич Чайковский
Источник фото: управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Воткинска
Целый месяц в городе будут проводить различные мероприятия, связанные с великим композитором.  

Воткинск. Удмуртия. Культурный марафон «Весна с Чайковским» (0+) снова проведут в Воткинске. Об сообщает управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Воткинска.

Марафон начнётся 7 апреля и завершится 7 мая. За этот месяц в городе проведут множество выставок, акций, квизов, лекций, концертов, мастер-классов.

«Весна с Чайковским» стартует 7 апреля в 10:00 у Благовещенского собора. У места, в котором был крещён маленький Петя Чайковский, состоится музыкально‑театрализованное представление об эпохе юного композитора.

7 апреля с 09:00 до 15:00 и 8 апреля с 09:00 до 12:00 в Культурном центре им. П. И. Чайковского пройдёт первый этап конкурса музыкально-литературных композиций «Веснушка — мелодия стихов» (0+). 210 воспитанников детских садов города прочитают стихи на темы: «О весне стихами» и «С любовью к малой Родине». На фоне каждого выступления будет звучать музыка из произведений Петра Чайковского, что подчеркнёт связь литературы и музыки.

0+ 

