Семь манекенов поступили в музей-усадьбу Чайковского в Воткинске

16:18, 27 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Пётр Ильич Чайковский\n#музей
Источник фото: Музей-усадьба П.И. Чайковского в Воткинске
С помощью них будут демонстрироваться театральные костюмы из фондов музея.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в музее-усадьбе П. И. Чайковского появились семь новых манекенов. Об этом сообщается в группе музея «ВКонтакте».

Отмечается, что манекены закуплены на средства из федерального бюджета. Они будут использоваться для выставочных проектов и демонстрации театральных костюмов из фондов музея.

«Новое оборудование позволит более бережно и наглядно представлять экспонаты, создавая комфортные и современные условия для посетителей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в музее-усадьбе проводился ремонт в трёх помещениях внутри дома.

