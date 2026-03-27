Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в музее-усадьбе П. И. Чайковского появились семь новых манекенов. Об этом сообщается в группе музея «ВКонтакте».

Отмечается, что манекены закуплены на средства из федерального бюджета. Они будут использоваться для выставочных проектов и демонстрации театральных костюмов из фондов музея.

«Новое оборудование позволит более бережно и наглядно представлять экспонаты, создавая комфортные и современные условия для посетителей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в музее-усадьбе проводился ремонт в трёх помещениях внутри дома.