Воткинск. Удмуртия. В администрации Воткинска обсудили предстоящее повышение стоимости проезда в городских автобусах. Об этом рассказал глава города Алексей Заметаев в соцсетях.

С 15 апреля на муниципальных маршрутах плата за проезд составит 45 рублей. Напомним, с 1 февраля на родине П. И. Чайковского выросла до 50 рублей стоимость проезда на нерегулируемых маршрутах. На регулируемых цена оставалась равной 35 руб.

Теперь же изменение коснутся и этих маршрутов, стоимость проезда на которых устанавливается и контролируется государством. В Воткинске это автобусы маршрутов №№ 9, 10, 15, 24, 30, 40. Тариф будет единым как для наличной, так и для безналичной оплаты.

«Основная причина повышения тарифа — рост цен на дизельное топливо и электроэнергию. Не менее остро стоит и кадровая проблема. Повышение зарплат позволит перевозчикам удержать действующих сотрудников и, очень надеюсь, привлечь новых, чтобы без сбоев выполнялись все рейсы, которые значатся в расписании», — написал градоначальник.

Часть горожан поделилась возмущениями на данную тему в комментариях на странице мэра. Например, один из вопросов — почему нельзя сделать все маршруты в городе регулируемыми. Официальный аккаунт администрации Воткинска ответил, что это невозможно.

«К сожалению, перевод всех маршрутов на регулируемый тариф невозможен, так как бюджет города дотационный. В данный момент руководство ПАТП работают над установлением терминалов для считывания банковских карт в автобусах, к сожалению, точных сроков назвать пока нельзя», — говорится в сообщении.

Ещё одна горожанка отметила, что знает примеры по России, где проезд стоит 40 руб., а в Воткинске — «50 руб., да ещё и только наличкой».

«С проездными билетами (школьники, студенты) часто вижу, что детей высаживают, кондукторы хамят — каждый второй получил травму психологическую от общественного транспорта Воткинска. Оказание услуг далеко от нормы», — озвучила проблемы жительница Воткинска.

В ответ Алексей Заметаев отметил, что решение о повышении стоимости проезда было принято руководством предприятия-перевозчика для выравнивания экономической ситуации на предприятии.

«Ваше замечание по неподобающему поведению кондукторов передал руководству транспортных предприятий для проведения инструктажа с персоналом», — подытожил мэр Воткинска.

Напомним, с 15 апреля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска на регулируемых маршрутах до 45 рублей. То же самое повышение ждёт жителей Глазова с этой даты. Жителей Сарапула также не минула чаша сия.

В Можге, которая ещё более малочисленная, чем упомянутые выше города Удмуртии, проезд уже стоит 50 рублей на всех автобусах с февраля.

Отметим, что по данным портала gogov.ru, численность населения городов Удмуртии такова:

- Ижевск: 623 472 чел.;

- Воткинск: 96 646 чел.;

- Сарапул: 89 400 чел.;

- Глазов: 86 996 чел.;

- Можга: 44 000 чел.