play
pause
  • $ 62.52 ↓
  • € 74.18 ↓

Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:00, 11 мая, 2018
18:00, 11 мая, 2018
164
0
#дети\n#МЧС\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Кизнер\n#власть и чиновники\n#День Победы\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#память\n#праздники\n#Картина дня
164
0

Обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин".https://vk.com/id58647251 (Диктор Влад Цветков)


Обрушение:

В понедельник, 7 мая, стало известно, что в многоквартирном доме в Кизнере обрушилась лоджия, из-за чего произошел порыв газопровода. В результате инцидента никто не пострадал.

Ни крошки не пропадет:

Во вторник председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал, что в регионе нашли применение асфальтобетонной крошке. Она остается после фрезерования дорог. Крошку могут пустить на ремонт тротуаров и дорог к садоогородным массивам.

День Победы:

В среду в Удмуртии отпраздновали День Победы. В населенных пунктах прошли парады. Кроме того, состоялось торжественное шествие «Бессмертного полка». В целом по республике в нем приняли участие почти 68 тыс. человек

Отставка:

В четверг, 10 мая, депутаты городской думы приняли отставку главы Ижевска Юрия Тюрина. Данный вопрос рассмотрели на внеочередной сессии. Сам Тюрин рассказал, что ему предложили работу в другом городе.

Игры с огнем:

В последний рабочий день недели спасатели объявили о поиске двух подростков. Они подожгли траву на улице архитектора Берша. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра.

18:00, 11 мая, 2018
164
0
#дети\n#МЧС\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Кизнер\n#власть и чиновники\n#День Победы\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#память\n#праздники\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
15070

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

11004
15:40, 08 мая, 2018

В одном из жилых домов в Удмуртии обрушилась лоджия

9116
11:08, 07 мая, 2018

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

7050
13:30, 10 мая, 2018

В Воткинской городской больнице на 90 суток приостановили работу операционных

3859
14:10, 05 мая, 2018

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
10652

Российская фигуристка Евгения Медведева может сменить спортивное гражданство

3192
20:00, 05 мая, 2018

В честь инаугурации Владимира Путина в России выпустили «царь-телефоны» стоимостью в 1,9 млн рублей

3095
14:45, 05 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

2893
18:57, 10 мая, 2018

Фигуристка Медведева подтвердила уход от тренера, но опровергла смену спортивного гражданства

2248
18:41, 07 мая, 2018

Специалисты NASA прочитали невидимые буквы на свитках Мертвого моря

19:04, 04 мая, 2018
2741

Папа Римский Франциск продаст свой суперкар Lamborghini

2193
14:56, 04 мая, 2018

В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

2162
18:15, 09 мая, 2018

Военно-морские силы США начали восстанавливать Второй флот

2068
18:15, 05 мая, 2018

Предприниматель из США Илон Маск собрался открыть кондитерскую фабрику

1980
16:55, 06 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Кухня великой победы

«КОМОС ГРУПП» отреставрировал памятник в Нечкино