Обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.
Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги минувших пяти дней.
Удмуртия в минуту: главные новости недели
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин".https://vk.com/id58647251 (Диктор Влад Цветков)
Обрушение:
В понедельник, 7 мая, стало известно, что в многоквартирном доме в Кизнере обрушилась лоджия, из-за чего произошел порыв газопровода. В результате инцидента никто не пострадал.
Ни крошки не пропадет:
Во вторник председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал, что в регионе нашли применение асфальтобетонной крошке. Она остается после фрезерования дорог. Крошку могут пустить на ремонт тротуаров и дорог к садоогородным массивам.
День Победы:
В среду в Удмуртии отпраздновали День Победы. В населенных пунктах прошли парады. Кроме того, состоялось торжественное шествие «Бессмертного полка». В целом по республике в нем приняли участие почти 68 тыс. человек.
Отставка:
В четверг, 10 мая, депутаты городской думы приняли отставку главы Ижевска Юрия Тюрина. Данный вопрос рассмотрели на внеочередной сессии. Сам Тюрин рассказал, что ему предложили работу в другом городе.
Игры с огнем:
В последний рабочий день недели спасатели объявили о поиске двух подростков. Они подожгли траву на улице архитектора Берша. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра.