Удмуртия в минуту: главные новости недели

Обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят информационные итоги минувших пяти дней.

Обрушение:

В понедельник, 7 мая, стало известно, что в многоквартирном доме в Кизнере обрушилась лоджия, из-за чего произошел порыв газопровода. В результате инцидента никто не пострадал.

Ни крошки не пропадет:

Во вторник председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал, что в регионе нашли применение асфальтобетонной крошке. Она остается после фрезерования дорог. Крошку могут пустить на ремонт тротуаров и дорог к садоогородным массивам.

День Победы:

В среду в Удмуртии отпраздновали День Победы. В населенных пунктах прошли парады. Кроме того, состоялось торжественное шествие «Бессмертного полка». В целом по республике в нем приняли участие почти 68 тыс. человек.

Отставка:

В четверг, 10 мая, депутаты городской думы приняли отставку главы Ижевска Юрия Тюрина. Данный вопрос рассмотрели на внеочередной сессии. Сам Тюрин рассказал, что ему предложили работу в другом городе.

Игры с огнем:

В последний рабочий день недели спасатели объявили о поиске двух подростков. Они подожгли траву на улице архитектора Берша. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра.