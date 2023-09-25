По требованию суда в школе села Короленко устранят нарушения СанПиНа

Кизнер. Удмуртия. В школе села Короленко Кизнерского района приведут в порядок потолок и направят освещение в классах. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора во время профилактического визита обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в Короленковской школе. На потолке в коридоре второго этажа и лестницы специалисты нашли разные дефекты, следы протечек и поражения грибком. Помимо этого средняя искусственная освещенность в классах не соответствовала нормам.

Исходя из этого сотрудники Роспотребнадзора подали иск. Судья удовлетворил требования и обязал учебное заведение устранить все выявленные нарушения.