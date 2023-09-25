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По требованию суда в школе села Короленко устранят нарушения СанПиНа

14:30, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
По требованию суда в школе села Короленко устранят нарушения СанПиНа
14:30, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
315
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#школа\n#суд\n#нарушения
Фото: elements.envato.com (KYNASTUDIO)
315
0

В образовательном учреждении отремонтируют потолок и направят освещение.

Кизнер. Удмуртия. В школе села Короленко Кизнерского района приведут в порядок потолок и направят освещение в классах. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора. 

Ранее сотрудники Роспотребнадзора во время профилактического визита  обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в Короленковской школе. На потолке в коридоре второго этажа и лестницы специалисты нашли разные дефекты, следы протечек и поражения грибком. Помимо этого средняя искусственная освещенность в классах не соответствовала нормам. 

Исходя из этого сотрудники Роспотребнадзора подали иск. Судья удовлетворил требования и обязал учебное заведение устранить все выявленные нарушения. 

14:30, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
315
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#школа\n#суд\n#нарушения