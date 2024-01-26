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Жительница Кизнерского района предстанет перед судом за угрозу убийством в отношении полицейского

16:20, 26 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жительница Кизнерского района предстанет перед судом за угрозу убийством в отношении полицейского
16:20, 26 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#угрозы\n#суд
Фото: Мариоса Гкорциласа на Unsplash
355
0

Женщина кидалась на стража порядка с ножом.

Кизнер. Удмуртия. Кизнерский районный суд рассмотрит дело 47-летней местной жительницы, которая, по данным следствия, угрожала зарезать полицейского. Об этом сообщает пресс-служба суда.

26 октября прошлого года участковый полицейский пришёл домой к женщине, чтобы взять объяснения с её сожителя. Обвиняемая, будучи пьяной, отреагировала на это агрессивно. Взяв на кухне нож, она вышла на улицу и начала угрожать полицейскому, что убьёт его.

Страж порядка оценил риски и, посчитав угрозу реальной, начал отступать, уговаривая убрать нож. Тогда женщина пошла в наступление и демонстративно замахнулась ножом, пытаясь ударить полицейского. Участковый смог оттолкнуть нападавшую и избежать ранения.

После этого, женщина стучала ножом по полицейскому автомобилю, в котором сидел её сосед, сообщивший о противоправных действиях сожителя обвиняемой в полицию. Он также получил угрозы убийством.

Суд избрал в отношении обвиняемой подписку о невыезде и надлежащем поведением. Ей предстоит ответить перед законом по статьям об угрозе применения насилия в отношении представителя власти и угрозе убийством.

16:20, 26 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
355
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#угрозы\n#суд