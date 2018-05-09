Почти 68 тыс жителей Удмуртии встали в ряды «Бессмертного полка»

В Ижевске в шествии приняли участие 35 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается празднование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Ижевске утро началось с возложения цветов к Вечному огню.

После этого состоялся парад. По Центральной площади промаршировали ветераны боевых действий, правоохранители и курсанты учебных заведений города. Следом прошли колонны техники. В Ижевске в параде Победы приняли участие 1 400 человек.

Завершился парад торжественным шествием «Бессмертного полка». По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики, в нем приняли участие более 35 тыс. человек. Всего в Удмуртии в ряды полка встали 67,6 тыс. человек.

День Победы 2018 в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-09.