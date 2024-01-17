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Ушёл из жизни последний участник Великой Отечественной войны в Кизнерском районе Удмуртии

13:25, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Ушёл из жизни последний участник Великой Отечественной войны в Кизнерском районе Удмуртии
13:25, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
276
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#ветераны
Фото: vk.com/ai_plotnikov
276
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Николаю Назарову было 99 лет.

Кизнер. Удмуртия. Ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны в Кизнерском районе Удмуртии Николай Васильевич Назаров. Как сообщил в соцсетях глава района Александр Плотников, ветеран скончался в возрасте 99 лет.

Николай Васильевич был уроженцем деревни Старые Копки. Ушёл на войну, когда ему ещё не было и 18 лет. На фронте красноармеец был стрелком в составе 19-й гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на 4-ом Украинском и Сталинградском фронтах, был дважды ранен. Второе ранение было тяжёлым, лежал в нескольких госпиталях и в 1944 году был комиссован. В 1985 году Николая Назарова наградили орденом Отечественной войны I степени.

После войны боец работал рядовым колхозником на родине, а затем — заведующим зерновым складом. Получил звание «Ветеран труда».

13:25, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
276
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#ветераны