Ушёл из жизни последний участник Великой Отечественной войны в Кизнерском районе Удмуртии

Кизнер. Удмуртия. Ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны в Кизнерском районе Удмуртии Николай Васильевич Назаров. Как сообщил в соцсетях глава района Александр Плотников, ветеран скончался в возрасте 99 лет.

Николай Васильевич был уроженцем деревни Старые Копки. Ушёл на войну, когда ему ещё не было и 18 лет. На фронте красноармеец был стрелком в составе 19-й гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на 4-ом Украинском и Сталинградском фронтах, был дважды ранен. Второе ранение было тяжёлым, лежал в нескольких госпиталях и в 1944 году был комиссован. В 1985 году Николая Назарова наградили орденом Отечественной войны I степени.

После войны боец работал рядовым колхозником на родине, а затем — заведующим зерновым складом. Получил звание «Ветеран труда».