Празднование Дня Победы началось в Удмуртии

Завершится 9 мая праздничным фейерверком.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началось празднование 73-й годовщины Великой Победы. Утром состоялось торжественное мероприятие у Вечного огня.

Первые лица республики и местные жители возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы. В 10:00 начался парад, следом по улице Пушкинской пройдет колонна «Бессмертного полка».

9 мая 2018 г. Парад Победы и акция "Бессмертный полк" в Ижевске

Продолжат праздник концерты с песнями военных лет и народные гуляния. Вечером небо раскрасит праздничный салют над акваторией Ижевского пруда.

Жители Ижевска идут к Вечному огню, чтобы возложить цветы. Очередь из желающих заполнила весь сквер. Далее нас ждет парад, Бессмертный полк, массовые гуляния и концерты. В 22.00 - салют #ижевск #деньпобеды #9мая #susnews #susanin