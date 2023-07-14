Первый случай заражения африканской чумой свиней зафиксировали в Удмуртии

Кизнер. Удмуртия. В Удмуртии обнаружили первый в 2023 году случай заражения африканской чумой свиней. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Заражен оказался дикий кабан, которого убил охотник на территории охотничье-производственного участка «Вятский берег» около деревни Старый Аргабаш Кизнерского района. Исследование материала животного подтвердило диагноз.

В настоящий момент специалисты государственной ветеринарной службы Удмуртии проводят мероприятия для предотвращения распространения и ликвидации африканской чумы свиней. Уже определены границы объектов, которые могут быть инфицированы.

Тушу кабана сожгли. На территории, где проходила охота, установили дезбарьеры и начался круглосуточный пост. Специалисты дезинфицировали место добычи кабана, место хранения туши, а также транспорт, в котором она перевозилась.

Во время карантина специалисты каждую неделю в 5-километровой зоне от очага будут исследовать все поголовье свиней на предмет заболевания африканской чумой.

Отмечается, что существует большая угроза распространения вируса из-за бесконтрольного перемещения зараженных животных. Обо всех случаях внезапного падежа свиней и кабанов, одновременного заболевания или изменения поведения свиней следует сообщать по телефону 8 (800) 222-17-16.