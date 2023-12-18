Жителя Кизнера подозревают в попытке кражи сумки с пенсией у почтальона

Кизнер. Удмуртия. В Удмуртии задержали 41-летнего неработающего жителя Кизнера, который хотел украсть сумку у почтальона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Днём в Кизнере на улице Карла Маркса женщина разносила людям пенсию, когда внезапно её толкнули в спину. Злоумышленник попытался вырвать из рук почтальона сумку, в которой находилась корреспонденция и более 300 тыс. рублей.

Потерпевшая смогла забежать в подъезд жилого дома, но злоумышленник последовал за ней и требовал отдать ему деньги. Местные жители пустили женщину в одну из квартир, откуда она вызвала полицию. Сотрудники МВД сразу выехали к потерпевшей и недалеко от места происшествия задержали подозреваемого в преступлении мужчину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 161 УК России («Покушение на грабеж с применением насилия»). В настоящий момент злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. За совершенное преступление суд может лишить его свободы на срок до 7 лет.