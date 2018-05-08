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В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

15:40, 08 мая, 2018
Георгий Поветкин
15:40, 08 мая, 2018
Георгий Поветкин
3764
0
#Правительство\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт
Фото: ИА "Сусанин"
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Ее могут пустить на ремонт тротуаров, либо дорог до приусадебных участков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог. Ее могут пустить на ремонт тротуаров, либо дорог до приусадебных участков. Об этом журналистам сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов.

«Была ситуация, связанная с тем, что очень много было сообщений, о том, что асфальтовая крошка, которая после фрезерования остается, что она используется, мягко говоря, не по назначению. Поэтому мы даже год назад, когда только я начали заниматься, мы с коллегами из «Автомобилистов Удмуртии» сидели в засаде, пытались найти продавцов, но не нашли, не знаю почему, потому что их нет, или потому что они в этот день не продавали. Поэтому сейчас […] мы разработали систему учета и в дальнейшем будем совместно с городом и другими муниципальными образованиями принимать решения о том куда эта крошка будет направлена: либо это будут приусадебные дороги, либо это тротуары», - рассказал Ярослав Семенов.

По словам премьер-министра, в этом году по результатам работы будет получено около 12,5 тыс. тонн асфальтобетонной крошки.

«Это ресурс, который мы не имеем права не контролировать. Каждый килограмм, который при фрезеровании будет образовываться, будет учитываться и снова использоваться при дорожной реконструкции», - отметил Семенов.

15:40, 08 мая, 2018
Георгий Поветкин
3764
0
#Правительство\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт

 

 

 


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