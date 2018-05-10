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Гордума Ижевска приняла отставку Юрия Тюрина

10:20, 10 мая, 2018
Диана Ворончихина
10:20, 10 мая, 2018
Диана Ворончихина
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#кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#руководитель\n#Юрий Тюрин
Фото: ИА «Сусанин»
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За такое решение проголосовали депутаты на внеочередной сессии муниципального парламента.

Ижевск. Удмуртия. Городская дума Ижевска приняла отставку главы города Юрия Тюрина. Данный вопрос рассмотрели в четверг, 10 мая, на внеочередной сессии муниципального парламента.

Все присутствующие депутаты – 31 человек - единогласно проголосовали за это решение. Юрий Тюрин поблагодарил депутатов за 2,5 года работы и отметил самые важные моменты свое деятельности: концессия с УКС, оптимизация «Ижводоканала», впервые за много лет началось строительство новых школ (например, микрорайон «Столичный») и другое.

«Самое главное - бюджет. Получили мы бюджет полностью закредитованный коммерчески. Что мы с вами сделали? Остановили рост, уменьшили кредиторскую задолженность на 280 млн. <…>», - отметил Тюрин в своей речи.

Напомним, что 3 мая Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Исполнять обязанности главы Ижевска до выбора нового мэра будет первый заместитель главы администрации Ижевска Сергей Задорожный.

10:20, 10 мая, 2018
Диана Ворончихина
1122
0
#кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#руководитель\n#Юрий Тюрин

 

 

 


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