В Кизнере открыли памятник погибшим в ходе СВО

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере появился памятник погибшим на СВО. Личный состав местной воинской части участвует в спецоперации с первых дней. Об этом сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Инициативу по установке памятника проявили сами военные. Удмуртия вместе с сообществом предпринимателей помогли финансово. Также часть средств удалось собрать с помощью благотворительных концертов Кизнерского района.

Личный состав воинской части уже насчитывает 69 бойцов, награждённых медалями и орденами.

«В этом году памятники погибшим бойцам установлены в разных районах, в том числе – в Дебесском, Красногорском, Вавожском, в Можге, в республике идет работа по подготовке Книги памяти, в школах открываются «Парты Героя», — заявил Александр Бречалов.