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В Кизнере открыли памятник погибшим в ходе СВО

16:21, 01 декабря, 2023
В Кизнере открыли памятник погибшим в ходе СВО
16:21, 01 декабря, 2023
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#СВО\n#памятник\n#Кизнер\n#Удмуртия
Фото: скриншот из видео
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Личный состав местной воинской части уже насчитывает 69 бойцов, награждённых медалями и орденами.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере появился памятник погибшим на СВО. Личный состав местной воинской части участвует в спецоперации с первых дней. Об этом сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Инициативу по установке памятника проявили сами военные. Удмуртия вместе с сообществом предпринимателей помогли финансово. Также часть средств удалось собрать с помощью благотворительных концертов Кизнерского района.

Личный состав воинской части уже насчитывает 69 бойцов, награждённых медалями и орденами.

«В этом году памятники погибшим бойцам установлены в разных районах, в том числе – в Дебесском, Красногорском, Вавожском, в Можге, в республике идет работа по подготовке Книги памяти, в школах открываются «Парты Героя», — заявил Александр Бречалов.

16:21, 01 декабря, 2023
31
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#СВО\n#памятник\n#Кизнер\n#Удмуртия