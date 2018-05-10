Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

Бывший градоначальник подвел итоги своей работы и поделился планами на ближайшее будущее.

Ижевск. Удмуртия. Бывший глава Ижевска Юрий Тюрин рассказал о планах на будущее. В ближайшее время он хочет отправиться в отпуск с семьей, сообщает «Интерфакс».

Также Тюрин отметил, что ему уже предложили новую работу в другом городе. Однако бывший мэр не хочет уезжать из Ижевска: «Я бы хотел остаться здесь, в Ижевске, в Удмуртии. Потому что я здесь почти 40 лет проработал и сейчас куда-то уезжать - не совсем в моих правилах».

Что касается отношений с главой Удмуртии Александром Бречаловым, Тюрин обозначил их не как конфликтные, а как рабочие.

«Любой руководитель на своем оперативном совещании ставит вопросы, и не всегда приятные, в том числе и я, я даже больше ставлю. Но совещания у Александра Владимировича (Бречалова – прим. ред.) они же публичные, потом начинают трансформироваться, развиваться», - добавил Тюрин.

Напомним, что 3 мая Юрий Тюрин написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. В четверг, 10 мая, на внеочередной сессии Гордумы Ижевска депутаты единогласно приняли его отставку. После этого Юрий Тюрин выступил с речь, в которой поблагодарил коллег и подвел итоги работы. Прежде всего он обратил внимание на принятие концессии с УКС.

«Я хотел бы отнять несколько минут и просто напомнить те вещи, те решения, которые мы с вами приняли за 2,5 года. Наверное, самое глобальное решение – реконструкция тепловых сетей. Все мы помним ситуацию 2015-2016 года, когда наступил критический период и не было никакой перспективы: договор аренды был ничтожным, собственных коммунальных служба нет и 50% сетей отработали свой срок, а 10% уже просто находились в непригодном состоянии. Город подошел к черте коммунальной катастрофы. <…> Мы с вами в течение 2016 года, трудного, очень трудного, нашли правильное решение – это концессионное соглашение. По нему сегодня уже заменено 10% теплосетей, мы видим результат. Началась полномасштабная замена тепловых сетей в городе Ижевске. К 2032 году 60% сетей будет заменены», - сказал Тюрин.

Также он отметил улучшение ситуации в МУП «Ижводоканал», которая в 2017 году вышла на прибыль в сумме 37 млн рублей. За 1,5 года удалось выполнить программу по сносу ветхого жилья, началось строительство новых школ, детских садов, спортивных площадок, благоустройство парков и скверов.

По словам Тюрина, за 2,5 года уменьшилась кредиторская задолженность, на 280 млн рублей, и увеличилась доходная часть.

«Я хочу поблагодарить всех здесь сидящих, команду, которая трудилась 2,5 года. С помощью вас были выполнены все эти мероприятия. Я говорю всем большое спасибо и выражаю уверенность, что темп работы не будет потерян и в дальнейшем наш город будет двигаться по этому самому направлению», - подытожил бывший градоначальник.

Выбрать нового главу Ижевска планируют ко Дню города, 12 июня. По словам председателя городской думы Олега Гарина, на внеочередной сессии муниципального парламента будет принято решение о проведении открытого конкурса.