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МЧС Удмуртии: поджог травы на улице Берша попал на видео

11:04, 11 мая, 2018
11:04, 11 мая, 2018
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#дети\n#МЧС\n#Ижевск\n#видео\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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Пожар произошел из-за действий неизвестных подростков.

Ижевск. Удмуртия. Пожар на улице архитектора Берша в Ижевске устроили подростки. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, двое неизвестных подожгли траву.

«Видеозапись мы получили накануне. Уже известно, что молодые люди вышли из маршрутного такси. Они пытались поджечь траву в разных местах», - рассказалив ведомстве.

В одном месте пламя всё-таки вспыхнуло. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

Пожар на улице Берша в Ижевске устроили подростки

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-05-11.


«Благодаря слаженным действиям сотрудников пожарно-спасательных подразделений, добровольцев и неравнодушных граждан города Ижевска удалось оперативно потушить возгорание. На место выезжало 8 единиц техники, для оценки площади возгорания направлен беспилотный летательный аппарат», - отмечают спасатели.

В настоящее время сотрудники ведомства разыскивают подростков, устроивших пожар. Тех, кто узнал молодых людей на видео, просят позвонить в пожарно-спасательную часть №30 по Завьяловскому району по телефону: 8 (3412) 62-11-01.

11:04, 11 мая, 2018
863
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#дети\n#МЧС\n#Ижевск\n#видео\n#Удмуртия\n#пожар

 

 

 


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