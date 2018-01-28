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      Run4ChildrenIzh: около 900 человек стали участниками благотворительного забега в Ижевске

      10:00, 28 января, 2018
      Диана Ворончихина
      10:00, 28 января, 2018
      Диана Ворончихина
      337
      0
      #дети\n#здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#благотворительность
      Фото: vk.com/Галя Осипова
      337
      0

      Горожане поделились фотографиями с мероприятия в социальных сетях.

      Ижевск. Удмуртия. Порядка 900 человек, несмотря на морозную погоду, приняли участие в благотворительном забеге Run4ChildrenIzh в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Мероприятие прошло в субботу, 27 января, в парке имени Кирова.

      Нас поддержали профессиональные спортсмены Участвовать в забеге с такими российскими биатлонистами, как @alex_povarnitsyn - сбывшаяся мечта для тех, кто смотрит биатлон только по телевизору. И это возможно благодаря тому, что звезды спорта тоже поддерживают #run4childrenizh Спасибо, наши дорогие спортсмены, что сегодня вы были с нами!!!#ижевск #удмуртскаяреспублика #удмуртиятерриторияспорта #удмуртия #подаризавтра

      403 Likes, 6 Comments - Nadezhda Yastrebova (@n_yastrebova) on Instagram: "Нас поддержали профессиональные спортсмены Участвовать в забеге с такими российскими..."

      Так забавно смотреть на себя со стороны. Бегаю исключительно с улыбкой. Большое спасибо за организацию забега @podarizavtra Очень приятно осознавать, что в нашей республике есть люди, которым не все равно и которые готовы придти на помощь, особенно больным детям. . Помогать - просто! . . . . #Удмуртия #Ижевск #Run4Childrenizh

      36 Likes, 3 Comments - Юлия Симакова (@julia_simakova_) on Instagram: "Так забавно смотреть на себя со стороны. Бегаю исключительно с улыбкой. Большое спасибо за..."

      Сегодня в 11 часов состоялся благотворительный забег #run4childrenizh, где приняло участие около 900 человек. Очень радует то что, с каждым разом участвующих людей на таких забегах становится все больше и больше.

      27 Likes, 2 Comments - Никита Воронцов (@nekifor1337) on Instagram: "Сегодня в 11 часов состоялся благотворительный забег #run4childrenizh, где приняло участие около..."

      #run4childrenizh

      50 Likes, 4 Comments - Olga Khruleva (@olgakhruleva) on Instagram: "#run4childrenizh"

      Здорово с утра в субботу пробежать на лыжах, понимая что внёс свой маленький вклад в поддержку детей с онкологическими. Спасибо большое организаторам за такое важное и доброе дело! @n_yastrebova так держать! #Run4Childrenizh #пробегиипомоги #подаризавтра #бег #Ижевск #Удмуртия #27января #спорт #вместепоможемдетям #Удмуртиятерриторияспорта

      88 Likes, 4 Comments - Roman Vakhitov (@romanvakhitov) on Instagram: "Здорово с утра в субботу пробежать на лыжах, понимая что внёс свой маленький вклад в поддержку..."

      Этим утром с @churaevaolga рванули на благотворительный забег #Run4ChildrenIzh. Помочь маленьким ижевчанам, которым срочно нужны онкологические обследования выбежали на своих двоих и на лыжах 800 человек! Собрали огромную и важную сумму - больше полумиллиона рублей! #ТНТновыйрегион #благотворительныйзабег #жви #подаризавтра #живувижевске #ижевск #удмуртия #райрура #живисмотрилюби #live #insta #instagood #smile #izhevsk #udmurtia #insta_izh #insta_izhevsk #photo

      65 Likes, 3 Comments - Ирина Бердникова (@irinaberdnikova_) on Instagram: "Этим утром с @churaevaolga рванули на благотворительный забег #Run4ChildrenIzh. Помочь маленьким..."

      Организатором акции стал благотворительный фонд «Подари завтра!». Главная цель проекта — оплата срочных обследований. 

      Сегодня в парке им.Кирова в г.Ижевск прошёл забег, средства от которого пойдут на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями! Макдоналдс с огромной гордостью и с не менее огромным удовольствием принял участие в этом замечательном мероприятии! #макдоналдс #макфэмили #mcdonalds #mcfamily #mcfamily_ru #сделай_победы_правилом #run4childrenizh #сппдавайзнакомиться

      67 Likes, 4 Comments - Григорий (@mcgrsh) on Instagram: "Сегодня в парке им.Кирова в г.Ижевск прошёл забег, средства от которого пойдут на лечение детей,..."

      А мы молодцы! Пробежали километр, казалось как-будто 10 взяла золото


      Организатором акции стал благотворительный фонд «Подари завтра!». Главная цель проекта — оплата срочных обследований. 

      10:00, 28 января, 2018
      Диана Ворончихина
      337
      0
      #дети\n#здоровье\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#благотворительность

       

       

       

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