Run4ChildrenIzh: около 900 человек стали участниками благотворительного забега в Ижевске

Горожане поделились фотографиями с мероприятия в социальных сетях.

Ижевск. Удмуртия. Порядка 900 человек, несмотря на морозную погоду, приняли участие в благотворительном забеге Run4ChildrenIzh в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Мероприятие прошло в субботу, 27 января, в парке имени Кирова.

Сегодня в 11 часов состоялся благотворительный забег #run4childrenizh, где приняло участие около 900 человек. Очень радует то что, с каждым разом участвующих людей на таких забегах становится все больше и больше. 27 Likes, 2 Comments - Никита Воронцов (@nekifor1337) on Instagram: "Сегодня в 11 часов состоялся благотворительный забег #run4childrenizh, где приняло участие около..."

#run4childrenizh 50 Likes, 4 Comments - Olga Khruleva (@olgakhruleva) on Instagram: "#run4childrenizh"

Здорово с утра в субботу пробежать на лыжах, понимая что внёс свой маленький вклад в поддержку детей с онкологическими. Спасибо большое организаторам за такое важное и доброе дело! @n_yastrebova так держать! #Run4Childrenizh #пробегиипомоги #подаризавтра #бег #Ижевск #Удмуртия #27января #спорт #вместепоможемдетям #Удмуртиятерриторияспорта 88 Likes, 4 Comments - Roman Vakhitov (@romanvakhitov) on Instagram: "Здорово с утра в субботу пробежать на лыжах, понимая что внёс свой маленький вклад в поддержку..."

Организатором акции стал благотворительный фонд «Подари завтра!». Главная цель проекта — оплата срочных обследований.

Сегодня в парке им.Кирова в г.Ижевск прошёл забег, средства от которого пойдут на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями! Макдоналдс с огромной гордостью и с не менее огромным удовольствием принял участие в этом замечательном мероприятии! #макдоналдс #макфэмили #mcdonalds #mcfamily #mcfamily_ru #сделай_победы_правилом #run4childrenizh #сппдавайзнакомиться 67 Likes, 4 Comments - Григорий (@mcgrsh) on Instagram: "Сегодня в парке им.Кирова в г.Ижевск прошёл забег, средства от которого пойдут на лечение детей,..."

Организатором акции стал благотворительный фонд «Подари завтра!». Главная цель проекта — оплата срочных обследований.