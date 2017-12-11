Новогодние представления для детей-сирот пройдут в Ижевске

На подарки для них будет выделено более 1,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском цирке пройдут новогодние представления для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей и трудных подростков. Об этом рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в эфире в группе ТНТ-Новый Регион.

«Я вас уверяю, что как и в прошлые годы без подарков дети не останутся, как минимум представления в цирке новогодние будут. В прошлом и позапрошлом году их не было по причине отсутствия финансов. На многое нашли деньги, а на детей нет», - поделился Бречалов.

Он пояснил, что представление смогут увидеть более 1,5 тыс малышей. На подарки для детей будет выделено более 1,5 млн рублей.