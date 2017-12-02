В Удмуртии осудили мошенников, которые похищали деньги с банковских карт

От действий злоумышленников пострадали жители нескольких регионов России.

Можга. Удмуртия. В Можге осудили мошенников, которые похищали деньги с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

28-летняя девушка и 27-летний мужчина цыганской национальности отправляли на номера жителей сообщения о том, что им одобрили кредит. Для отказа, люди должны были перезвонить на номер, с которого приходило сообщение.

После этого, мошенники представлялись сотрудниками кредитной организации и с помощью «мобильного банка» похищали деньги с лицевых счетов.

От действий злоумышленников пострадали доверчивые жители нескольких регионов. Всего преступники украли 200 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, девушке – 450 часов обязательных работ.