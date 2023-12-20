236 игрушечных роботов арестовали судебные приставы в Перми

Пермь. Пермский край. Уникального собрания игрушечных роботов может лишиться житель Перми, накопивший задолженность по кредитам и коммунальным платежам. У коллекционера изъяли 236 фигурок, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Мужчина является создателем музея игрушек-роботов. Его долги составляют 2 млн рублей. Судебные приставы описали и арестовали экспонаты на сумму 155 тыс. рублей. Это 236 моделей мультипликационных героев. Они переданы на ответственное хранение представителю взыскателя.

Игрушки вернут владельцу после погашения задолженности.