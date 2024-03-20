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Штрафы за спам-звонки ввела Госдума

15:55, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Штрафы за спам-звонки ввела Госдума
15:55, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
72
0
#Госдума\n#закон\n#КоАП\n#штрафы\n#реклама\n#кредиты\n#микрозаймы\n#телефонный звонок
Фото: pxhere.com
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Нарушителям придется заплатить до 1 миллиона рублей.

Москва. Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о наказаниях за навязчивую рекламу по телефону. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административной ответственности, сообщает пресс-служба парламента.

За спам-звонки физических лиц будут штрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, организации — от 300 тыс. до 1 млн рублей. Кстати, ранее был принят закон, запрещающий рекламный обзвон при отсутствии согласия на то самого абонента.

Также ужесточена ответственность за нарушение требований к рекламе кредитов и микрозаймов. Она должна содержать не только информацию о процентных ставках, но и уточнение полной стоимости. 

Нарушителям из числа должностных лиц грозят штрафы от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, юридическое лицо могут наказать в пределах от 600 тыс. до 1,6 млн рублей. Ранее штрафы за это были вдвое меньше.

15:55, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
72
0
#Госдума\n#закон\n#КоАП\n#штрафы\n#реклама\n#кредиты\n#микрозаймы\n#телефонный звонок