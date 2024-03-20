Штрафы за спам-звонки ввела Госдума

Москва. Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о наказаниях за навязчивую рекламу по телефону. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административной ответственности, сообщает пресс-служба парламента.

За спам-звонки физических лиц будут штрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, организации — от 300 тыс. до 1 млн рублей. Кстати, ранее был принят закон, запрещающий рекламный обзвон при отсутствии согласия на то самого абонента.

Также ужесточена ответственность за нарушение требований к рекламе кредитов и микрозаймов. Она должна содержать не только информацию о процентных ставках, но и уточнение полной стоимости.

Нарушителям из числа должностных лиц грозят штрафы от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, юридическое лицо могут наказать в пределах от 600 тыс. до 1,6 млн рублей. Ранее штрафы за это были вдвое меньше.