В Удмуртии пожилая мать погибшего на СВО бойца полгода выплачивала за него кредит

Ижевск. Удмуртия. Штраф в полмиллиона рублей заплатил банк за требование от родственников погибшего на СВО бойца возврата кредита в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба УФССП по республике, крупный банк требовал от матери, жены и сына погибшего на спецоперации погасить за него кредит.

В профильный отдел Управления обратилась женщина с жалобой на банк. Гражданка рассказала, что она является матерью погибшего вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции. После кончины сына, чтобы выяснить ситуацию по его кредитной задолженности, женщина обратилась в банк. Там ей выдали справку о его задолженности и открыли на её имя счёт в целях ежемесячного погашения кредита за погибшего сына. Мать бойца в течение полу года регулярно и добросовестно выполняла кредитные обязательства. Но, являясь пенсионеркой и в силу финансовых трудностей, женщина больше не смогла выплачивать кредит. Звонки с требованием возврата долга от финансовой организации не заставили себя долго ждать.

В рамках административного расследования специалистами ведомства установлено, что сотрудники банка стали названивать матери, жене и даже сыну погибшего бойца. Мать военнослужащего вновь обратилась в кредитную организацию с заявлением о списании долга, в связи с тем, что её сын погиб при выполнении задач в ходе проведения СВО. Но телефонные звонки не прекратились, банк всё также настойчиво требовал возврата денежных средств. Более того, кредитная организация подала исковое заявление в районный суд Ижевска о взыскании с матери погибшего задолженности по кредитному договору.

Между тем, в соответствии с Федеральным законом №377-ФЗ от 07.10.2022, банковский долг погибшего подлежит списанию. Действия же банка указывают исключительно на коммерческую выгоду и искажают все принципы добросовестности и разумности относительно родственников погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции военнослужащего. Тем самым, банк допустил неправомерное причинение вреда родственникам погибшего.

По факту незаконного требования возврата задолженности по кредитному договору с близкого родственника погибшего материалы переданы в правоохранительные органы.

После этого звонки родственникам погибшего военнослужащего с требованием возврата долга по кредитному обязательству прекратились. Банк признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказания в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.