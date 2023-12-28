Это мошенники: в Центробанке назвали стоп-фразы, после которых телефонный разговор лучше прекратить

Москва. Стали известны наиболее популярные фразы телефонных аферистов, которые сразу выдают их намерения. Как рассказали в пресс-службе Центробанка, услышав эти слова, можно смело бросать трубку, тратить время на дальнейший разговор бессмысленно и даже опасно, пишет Лента.ру.

В частности, одним из верных признаков телефонного мошенника служит фраза «оформление заявки на кредит». Любое произнесенное после нее слово может помочь злоумышленникам взять заем на ваше имя, сообщается в Telegram-канале ЦБ. Так что после этой фразы лучше не произносить ничего и прервать разговор.

Другими стоп-словами, после которых трубку лучше положить, являются «специальный или безопасный счет», «помогите задержать мошенников», «истекает срок действия сим-карты».

В пресс-службе финрегулятора добавили, что сотрудники Центробанка не звонят рядовым гражданам. Поэтому человек, представившийся по телефону сотрудником ЦБ – явный мошенник, с ним лучше просто не общаться.