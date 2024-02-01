В Удмуртии за 2023 год выдано автокредитов на 17,4 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. Объём автокредитования в Удмуртии составил 17,4 млрд рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом объём автокредитования в РФ составил 1,32 трлн рублей, превысив показатель 2021 года (1,13 млрд рублей). В 2022 году было выдано лишь 670 млрд рублей кредитов на авто.

Национальное бюро кредитных историй составил таблицу из 30 регионов России, в которой приведена динамика объёма выданных автокредитов. Удмуртия занимает 24-ю строчку. В 2022 году в республике выдали займов на 8,8 млрд рублей, в 2023 году — 17,4 млрд рублей. Рост составил 97,9%.