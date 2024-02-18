Госдолг Удмуртии на 1 февраля 2024 года составил более 67 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. На 1 февраля 2024 года государственный долг Удмуртии составил 67 млрд 485 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

93% госдолга составляют бюджетные кредиты из федерального бюджета по ставке 0,1% годовых. Оставшуюся часть занимают обязательства по ценным бумагам по ставке 10,5% в год.

Расходы на обслуживание и просроченная задолженность по госдолгу отсутствуют.

По сравнению с 1 января 2024 года долг остался таким же.