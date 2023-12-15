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Ключевую ставку Центробанка увеличили до 16%

14:44, 15 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Ключевую ставку Центробанка увеличили до 16%
14:44, 15 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
56
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#финансы и деньги\n#экономика\n#банки\n#кредиты\n#вклады\n#деньги\n#финансы\n#Центробанк
Фото: pxhere.com
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Решение об этом принял Совет директоров ЦБ.

Москва. Центробанк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов – до 16% годовых. Решение об этом принял Совет директоров Банка России 15 декабря, сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Отмечается, что инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года рост цен на товары и услуги может составить 7,0–7,5%. В то же время валовый внутренний продукт РФ вырастет на 3%. Такое соотношение экономических показателей в Центробанке считают несбалансированным. Также в ЦБ указали, что в отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности. На фоне этого повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Чтобы добиться стабилизации инфляции у отметки около 4%, финансовый регулятор считает необходимым ужесточить денежно-кредитные условия. В связи с этим и было принято соответствующее решение.

Напомним, в конце октября Центробанк поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых. 

14:44, 15 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#финансы и деньги\n#экономика\n#банки\n#кредиты\n#вклады\n#деньги\n#финансы\n#Центробанк