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Российским регионам спишут значительную часть долгов

15:16, 29 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российским регионам спишут значительную часть долгов
15:16, 29 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#Россия\n#финансы и деньги\n#регионы\n#бюджет\n#долги\n#кредиты\n#деньги\n#госдолг\n#межбюджетные отношения\n#послание Федеральному собранию
Фото: pxhere.com
84
0

Речь идет о бюджетных кредитах.

Москва. Финансовое положение российских регионов в ближайшее время улучшится. Снять с них основную часть долговой нагрузки предложил президент в своем послании Федеральному собранию.

Речь идет о списании 2/3 задолженностей субъектов Федерации по бюджетным кредитам. По словам Владимира Путина, это позволит сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 годы.

Напомним, на 1 февраля 2024 года государственный долг Удмуртии составил около 67,5 млрд рублей. При этом бюджетные кредиты, предоставленные федеральной казной по ставке 0,1% годовых, составляют 93% от этой суммы. 

15:16, 29 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#Россия\n#финансы и деньги\n#регионы\n#бюджет\n#долги\n#кредиты\n#деньги\n#госдолг\n#межбюджетные отношения\n#послание Федеральному собранию