Российским регионам спишут значительную часть долгов

Москва. Финансовое положение российских регионов в ближайшее время улучшится. Снять с них основную часть долговой нагрузки предложил президент в своем послании Федеральному собранию.

Речь идет о списании 2/3 задолженностей субъектов Федерации по бюджетным кредитам. По словам Владимира Путина, это позволит сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 годы.

Напомним, на 1 февраля 2024 года государственный долг Удмуртии составил около 67,5 млрд рублей. При этом бюджетные кредиты, предоставленные федеральной казной по ставке 0,1% годовых, составляют 93% от этой суммы.