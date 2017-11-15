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      Удмуртия в минуту: помощь жителям Симонихи и смертельное ДТП в Ижевске

      18:02, 15 ноября, 2017
      18:02, 15 ноября, 2017
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      #дороги\n#общество\n#ДТП\n#ГИБДД\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#Сарапул\n#погода\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#новости
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      Информационные итоги дня от корреспондентов «Сусанина».

      Ижевск. Удмуртия. В среду, 15 ноября, стало известно, что жителям сарапульской Симонихи дадут новые квартиры в декабре. Новоселье отпразднуют четырнадцать семей. Сейчас жителям поселка, который отрезан от города, доставляют продукты первой необходимости «посредством выездной торговли».

      Удмуртия в минуту: помощь жителям Симонихи и смертельное ДТП в Ижевске

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


      Ремонт трассы:

      Ремонт участка трассы М7 завершили в Алнашском районе Удмуртии. Рабочие привели в порядок 8 км дороги. Слой асфальта восстановили с помощью битума и щебено-мастичного асфальтобетона.

      Помощь:

      Все семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получили по 1 млн рублей. Жильцам дома также выдали средства на непредвиденные расходы. Напомним, жертвами взрыва газа стали 7 человек, в том числе двое детей.

      Дорожные аварии:

      Один пешеход погиб и трое получили травмы на дорогах Удмуртии за прошлые сутки. Среди пострадавших есть ребенок. Смертельная авария произошла в Ижевске на улице Союзной. Пожилую женщину сбили на «зебре».

      Осторожнее на дорогах:

      Автолюбителей Удмуртии предупредили об ухудшении дорожных условий. По прогнозам синоптиков, вечером в среду столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки. Из-за этого на дорогах образуется гололедица.

      18:02, 15 ноября, 2017
      264
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      #дороги\n#общество\n#ДТП\n#ГИБДД\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#Сарапул\n#погода\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#новости

       

       

       

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