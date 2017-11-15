Удмуртия в минуту: помощь жителям Симонихи и смертельное ДТП в Ижевске

Информационные итоги дня от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 15 ноября, стало известно, что жителям сарапульской Симонихи дадут новые квартиры в декабре. Новоселье отпразднуют четырнадцать семей. Сейчас жителям поселка, который отрезан от города, доставляют продукты первой необходимости «посредством выездной торговли».

Ремонт трассы:

Ремонт участка трассы М7 завершили в Алнашском районе Удмуртии. Рабочие привели в порядок 8 км дороги. Слой асфальта восстановили с помощью битума и щебено-мастичного асфальтобетона.

Помощь:

Все семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получили по 1 млн рублей. Жильцам дома также выдали средства на непредвиденные расходы. Напомним, жертвами взрыва газа стали 7 человек, в том числе двое детей.

Дорожные аварии:

Один пешеход погиб и трое получили травмы на дорогах Удмуртии за прошлые сутки. Среди пострадавших есть ребенок. Смертельная авария произошла в Ижевске на улице Союзной. Пожилую женщину сбили на «зебре».

Осторожнее на дорогах:

Автолюбителей Удмуртии предупредили об ухудшении дорожных условий. По прогнозам синоптиков, вечером в среду столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки. Из-за этого на дорогах образуется гололедица.