Один пешеход погиб и трое пострадали на дорогах Удмуртии за минувшие сутки

Смертельное ДТП произошло на улице Союзной в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Один пешеход погиб и трое получили травмы на дорогах Удмуртии за минувшие сутки. Об этом информагентства «Сусанин» рассказали в первом отделе Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

«Двое пешеходов пострадали в Глазове, один – в Можге. В Ижевске женщина погибла», - отметили в дорожной полиции.

По информации Госавтоинспекции, накануне, 14 ноября, на улице Союзной в Ижевске 34-летний водитель «ВАЗ-2140» сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пенсионерка скончалась.

«Водителям необходимо выбирать скорость движения с учетом видимости, состояния дорожного покрытия и возможного появления пешехода на дороге. Приближаясь к пешеходному переходу в обязательном порядке снижать скорость в готовности к остановке», - предупреждают автолюбителей в Госавтоинспекции.