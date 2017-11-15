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      Один пешеход погиб и трое пострадали на дорогах Удмуртии за минувшие сутки

      10:29, 15 ноября, 2017
      10:29, 15 ноября, 2017
      986
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Глазов\n#Можга\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      986
      0

      Смертельное ДТП произошло на улице Союзной в Ижевске.

      Ижевск. Удмуртия. Один пешеход погиб и трое получили травмы на дорогах Удмуртии за минувшие сутки. Об этом информагентства «Сусанин» рассказали в первом отделе Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

      «Двое пешеходов пострадали в Глазове, один – в Можге. В Ижевске женщина погибла», - отметили в дорожной полиции.

      По информации Госавтоинспекции, накануне, 14 ноября, на улице Союзной в Ижевске 34-летний водитель «ВАЗ-2140» сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пенсионерка скончалась.

      «Водителям необходимо выбирать скорость движения с учетом видимости, состояния дорожного покрытия и возможного появления пешехода на дороге. Приближаясь к пешеходному переходу в обязательном порядке снижать скорость в готовности к остановке», - предупреждают автолюбителей в Госавтоинспекции.

      10:29, 15 ноября, 2017
      986
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Глазов\n#Можга\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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