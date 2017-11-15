Все семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получили по 1 млн рублей

Единовременные выплаты 10 тыс. рублей получил 501 человек.

Ижевск. Удмуртия. Все семьи погибших при обрушении дома в Ижевске на улице Удмуртской, 261 получили по 1 млн рублей. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на министерство социальной политики, единовременную выплату 10 тыс. рублей на продукты первой необходимости получил 501 человек.

«Вчера 4 из 7 семей средства в размере 1 млн рублей уже выплачены. Сегодня деньги получили оставшиеся семьи», - говорится в сообщении.

С 10 по 12 ноября 2017 года единовременная помощь была оказана 182 жителям 5-6 подъездов. С понедельника по 10 ты. рублей стали получать матпомощь жители 1-4 подъездов.