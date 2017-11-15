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      Все семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получили по 1 млн рублей

      15:24, 15 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      15:24, 15 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      77
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#происшествие\n#обрушение дома
      Фото: ИА "Сусанин"
      77
      0

      Единовременные выплаты 10 тыс. рублей получил 501 человек.

      Ижевск. Удмуртия. Все семьи погибших при обрушении дома в Ижевске на улице Удмуртской, 261 получили по 1 млн рублей. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на министерство социальной политики, единовременную выплату 10 тыс. рублей на продукты первой необходимости получил 501 человек.

      «Вчера 4 из 7 семей средства в размере 1 млн рублей уже выплачены. Сегодня деньги получили оставшиеся семьи», - говорится в сообщении.

      С 10 по 12 ноября 2017 года единовременная помощь была оказана 182 жителям 5-6 подъездов. С понедельника по 10 ты. рублей стали получать матпомощь жители 1-4 подъездов.

      Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября

      Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, в сопровождении которых жильцы могут попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек.

      15:24, 15 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      77
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#происшествие\n#обрушение дома

       

       

       

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