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      Дорожники завершили ремонт участка трассы М7 в Алнашском районе Удмуртии

      12:27, 15 ноября, 2017
      12:27, 15 ноября, 2017
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      #Алнаши\n#Удмуртия\n#дорога\n#ремонт
      Фото: pixabay.com
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      На подъезде к Ижевску и Перми восстановили 8 км дороги.

      Алнаши. Удмуртия. Дорожники завершили ремонт участка трассы М7 в Алнашском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба «Удмуртавтодор», 8 км дороги восстановили на подъезде к Ижевску и Перми на 107 и 115 км трассы.

      Слой асфальта восстановили с помощью битума и щебено-мастичного асфальтобетона. Структура дороги позволит переместить основную нагрузку на низлежащие слои. Тем самым снизится риск деформации дороги. Кроме того, шероховатость покрытия обеспечит сцепление колес с дорогой, износостойкость, водо- и морозостойкость, эрозионную стойкость и устойчивость к старению.

      Также с помощью щебня на трассе укрепили обочины, отремонтировали барьерные ограждения длиной 890 м. и заменили 193 сигнальных столбика.  На дорогу нанесли разметку термопластиком и краской-эмалью. 

      12:27, 15 ноября, 2017
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      #Алнаши\n#Удмуртия\n#дорога\n#ремонт

       

       

       

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