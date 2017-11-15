На подъезде к Ижевску и Перми восстановили 8 км дороги.

Алнаши. Удмуртия. Дорожники завершили ремонт участка трассы М7 в Алнашском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба «Удмуртавтодор», 8 км дороги восстановили на подъезде к Ижевску и Перми на 107 и 115 км трассы.

Слой асфальта восстановили с помощью битума и щебено-мастичного асфальтобетона. Структура дороги позволит переместить основную нагрузку на низлежащие слои. Тем самым снизится риск деформации дороги. Кроме того, шероховатость покрытия обеспечит сцепление колес с дорогой, износостойкость, водо- и морозостойкость, эрозионную стойкость и устойчивость к старению.

Также с помощью щебня на трассе укрепили обочины, отремонтировали барьерные ограждения длиной 890 м. и заменили 193 сигнальных столбика. На дорогу нанесли разметку термопластиком и краской-эмалью.