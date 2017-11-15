А на том берегу: 14 семей из Симонихи заселятся в новые квартиры в декабре

Сейчас завершается перепланировка и ремонт в доме на улице Гончарова, 63.

Сарапул. Удмуртия. 14 семей из сарапульской Симонихи заселятся в новые квартиры в декабре. Как сообщил глава Сарапула Александр Ессен, сейчас завершается перепланировка и ремонт в доме на улице Гончарова, 63.

«Последовательно решаем вопрос переселения жителей из поселка #Симониха. Во второй половине декабря 14 семей справят новоселье и встретят Новый 2018 год в собственных квартирах. Мы завершаем перепланировочные и ремонтные работы в доме по улице Гончарова,63», - написал он на своей странице в одной из соцсетей.

Сейчас жителям поселка доставляют продукты первой необходимости «посредством выездной торговли».

«Сегодня доставили продукты по предварительно составленной заявке, всего 32 наименования», - говорится в сообщении.

Последовательно решаем вопрос переселения жителей из поселка #Симониха. Во второй половине декабря 14 семей справят новоселье и встретят Новый 2018 год в собственных квартирах. Мы завершаем перепланировочные и ремонтные работы в доме по улице Гончарова,63. Пока жителям поселка организована доставка продуктов первой необходимости посредством выездной торговли. Сегодня доставили продукты по предварительно составленной заявке (всего 32 наименования). 26 отметок "Нравится", 2 комментариев - Aleksandr Essen (@essen2008) в Instagram: "Последовательно решаем вопрос переселения жителей из поселка #Симониха. Во второй половине декабря..."

Врио главы Удмуртии побывал в полуразрушенном поселке, о котором рассказали Путину Поселок Симониха. Удмуртия. О проблемах жителей поселка Симониха страна узнала в понедельник, 3 апреля, после того, как сарапульский активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Серебренников рассказал Владимиру Путину о том, что обитателей этого населенного пункта забыли переселить из зоны подтопления и вот уже несколько лет они существуют в нечеловеческих условиях, без воды, больницы и магазина.

Напомним, в апреле 2017 года на тот момент врио главы Удмуртии Александр Бречалов побывал в поселке, о котором ранее в ходе прямой лини рассказали президенту России Владимиру Путину.

После поездки в поселок и встречи с местными жителями руководитель региона провел совещание в администрации Сарапула с властями района, представителями МВД и МЧС, а также с членами правительства.

В июне 2017 сообщалось о том, что на переоборудование общежития для переселенцев потратят 13 млн рублей.