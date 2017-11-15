Автолюбителей Удмуртии предупредили о дожде со снегом и гололедице

К вечеру столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.

Ижевск. Удмуртия. Автолюбителей Удмуртии предупредили об ухудшении дорожных условий. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

«По информации синоптиков в течение дня 15 ноября в республике ожидается выпадение осадков в виде дождя, мокрого снега и снега», - отмечают в дорожной полиции.

К вечеру из-за понижения температуры воздуха на дорогах может образоваться гололедица. Водителям напоминают о том, что в таких условиях нужно снижать скорость движения, особенно перед пешеходными переходами, а также соблюдать дистанцию.

«Световые приборы, зеркала заднего вида и стекла автомобиля необходимо содержать в чистоте. Избегать маневров на большой скорости и соблюдать безопасную дистанцию», - напоминают в Госавтоинспекции.