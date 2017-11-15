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      Автолюбителей Удмуртии предупредили о дожде со снегом и гололедице

      12:07, 15 ноября, 2017
      12:07, 15 ноября, 2017
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      #дороги\n#авто\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#город\n#Удмуртия
      Фото: Wikimedia Commons
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      К вечеру столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.

      Ижевск. Удмуртия. Автолюбителей Удмуртии предупредили об ухудшении дорожных условий. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

      «По информации синоптиков в течение дня 15 ноября в республике ожидается выпадение осадков в виде дождя, мокрого снега и снега», - отмечают в дорожной полиции.

      К вечеру из-за понижения температуры воздуха на дорогах может образоваться гололедица. Водителям напоминают о том, что в таких условиях нужно снижать скорость движения, особенно перед пешеходными переходами, а также соблюдать дистанцию.

      «Световые приборы, зеркала заднего вида и стекла автомобиля необходимо содержать в чистоте. Избегать маневров на большой скорости и соблюдать безопасную дистанцию», - напоминают в Госавтоинспекции.

      12:07, 15 ноября, 2017
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      #дороги\n#авто\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#город\n#Удмуртия

       

       

       

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