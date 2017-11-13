Голосование идет на сайте акции.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск претендует на звание столицы «Тотального диктанта-2018». Голосование стартовало на сайте акции сегодня, 13 ноября. 27 декабря организаторы объявят шорт-лист городов-претендентов, а 27 января 2018 года станет известно имя города-победителя.

«Ижевск — не маленький провинциальный город, как многие могут подумать. Каждый год мы ставим рекорды не только по количеству участников, площадок, но и пятерок. В прошлом году написать диктант пришли почти 2 300 человек! Двести филологов и студентов из УдГУ трудились над проверкой работ. С такой командой организаторов и экспертов точно можно становиться столицей «Тотального диктанта», - считает координатор акции в Ижевске Елена Мерзлякова.

В список городов, которым можно отдать предпочтение, помимо столицы Удмуртской Республики вошли Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Владивосток, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск и Таллин.

«Автор текста приедет в город-победитель 14 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции», - отмечают организаторы.

Наша справка: первый Тотальный диктант придумали и провели филологи Новосибирского государственного университета 11 марта 2004 года. Шесть лет спустя он прошел уже на 17 площадках Новосибирска и собрал 2400 участников, среди которых были министры областного правительства, крупные ученые и бизнесмены. «Диктаторами» были известные шоумены, теле- и радиоведущие, заслуженные учителя. В Ижевске акция впервые прошла в 2012 году.