  • $ 59.28 ↑
  • € 68.98 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Ижевск претендует на звание столицы «Тотального диктанта-2018»

      09:21, 13 ноября, 2017
      09:21, 13 ноября, 2017
      131
      0
      #образование\n#интернет\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#голосование\n#акции
      Фото: Павел Шрамковский
      131
      0

      Голосование идет на сайте акции.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевск претендует на звание столицы «Тотального диктанта-2018». Голосование стартовало на сайте акции сегодня, 13 ноября. 27 декабря организаторы объявят шорт-лист городов-претендентов, а 27 января 2018 года станет известно имя города-победителя.

      «Ижевск — не маленький провинциальный город, как многие могут подумать. Каждый год мы ставим рекорды не только по количеству участников, площадок, но и пятерок. В прошлом году написать диктант пришли почти 2 300 человек! Двести филологов и студентов из УдГУ трудились над проверкой работ. С такой командой организаторов и экспертов точно можно становиться столицей «Тотального диктанта», - считает координатор акции в Ижевске Елена Мерзлякова.

      В список городов, которым можно отдать предпочтение, помимо столицы Удмуртской Республики вошли Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Владивосток, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск и Таллин.

      «Автор текста приедет в город-победитель 14 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции», - отмечают организаторы.

      Наша справка: первый Тотальный диктант придумали и провели филологи Новосибирского государственного университета 11 марта 2004 года.  Шесть лет спустя он прошел уже на 17 площадках Новосибирска и собрал 2400 участников, среди которых были министры областного правительства, крупные ученые и бизнесмены. «Диктаторами» были известные шоумены, теле- и радиоведущие, заслуженные учителя. В Ижевске акция впервые прошла в 2012 году.

      09:21, 13 ноября, 2017
      131
      0
      #образование\n#интернет\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#голосование\n#акции

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В жилом доме Ижевска произошёл взрыв

      16:50, 09 ноября, 2017
      35946

      ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

      18669
      10:24, 06 ноября, 2017

      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске

      16341
      20:50, 10 ноября, 2017

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      13148
      08:00, 10 ноября, 2017

      МЧС Удмуртии: из-под завалов дома на улице Удмуртской извлекли пострадавшего

      11181
      17:25, 09 ноября, 2017

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      12:05, 10 ноября, 2017
      1217

      Охранять губернаторов будут сотрудники Росгвардии

      1164
      15:39, 06 ноября, 2017

      Путин дал Медведеву и Набиуллиной 3 года на ликвидацию долевого строительства

      1072
      18:31, 07 ноября, 2017

      Сорвавшему джек-пот в 506 млн рублей воронежцу посоветовали «залечь на дно»

      951
      17:45, 06 ноября, 2017

      Обиженный на Александра Ревву Стас Михайлов пошел за правдой в Европейский суд

      852
      11:36, 07 ноября, 2017

      Видео схватки бесстрашного скунса с горным львом набирает популярность в сети

      13:59, 06 ноября, 2017
      675

      Специалисты Apple предупредили о выгорании дисплея нового iPhone

      665
      17:29, 06 ноября, 2017

      Любители Nutella возмутились изменением состава шоколадной пасты

      619
      16:15, 07 ноября, 2017

      Украину, Гаити и Южный Судан назвали самыми несчастными странами мира

      601
      10:53, 06 ноября, 2017

      Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

      552
      10:59, 11 ноября, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: брифинг главы Удмуртии по ситуации с обрушившимся в Ижевске домом

      12 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: взрыв в многоэтажном доме в Ижевске

      10 ноября, 2017

      LIVE: подход главы МЧС России после заседания штаба по обрушению жилого дома в Ижевске

      10 ноября, 2017