В УдГУ открылся единственный в Удмуртии киберполигон

Ижевск. Удмуртия. На площадке Удмуртского госуниверситета прошло открытие киберполигона Ampire от компании «Перспективный мониторинг». Как передаёт портал udmurt.ru, реализация проекта осуществляется в рамках стратегического проекта «Центр смарт-компетенций цифровой трансформации Удмуртской Республики» программы развития УдГУ ПСАЛ «Приоритет-2030».

«Количество атак постоянно растёт. Мы фиксируем и обрабатываем их, в том числе, через Центр цифровых технологий. Так, в 2023 году зафиксировано и устранено более 500 компьютерных атак на информационную инфраструктуру органов государственной власти. Ежедневно на инфраструктуре фиксируется более 1 млн событий информационной безопасности, которые анализируют профильные специалисты. Поэтому очень важно, чтобы люди, которые прошли через киберполигон, получили все навыки и компетенции — как противостоять, сопротивляться и вести себя в моменты реагирования на такие ситуации», — отметил заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

Министр цифрового развития региона Михаил Фоминов также рассказал, что подобную систему уже испробовали в тестовом режиме.

«Мы поняли, что это нам действительно нужно. На данном киберполигоне есть несколько сценариев, которые мы можем попробовать с применением в реальной жизни. Хочу сказать, что сценариев и случаев в информационной безопасности гораздо больше. Это касается не только органов государственной власти и органов местного самоуправления, сейчас вопросы информационной безопасности это и про промышленные предприятия, и сельхозпредприятия. Я надеюсь, что люди, которые увидят и смогут «потрогать» подобное, поймут, что это такое и смогут применить в реальной жизни», — отметил глава Минцифры Удмуртии.

Киберполигон стал первой в регионе специализированной учебно-тренировочной платформой, которая содержит сценарии для проведения киберучений и отработки необходимых навыков по обеспечению безопасности цифровой инфраструктуры органов власти и различных организаций.

Площадка поможет отработать навыки выявления компьютерных атак и расследования инцидентов информационной безопасности. Кроме того, научит оценивать защищённость элементов информационных сетей, покажет способы нейтрализации и предупреждения компьютерных атак.

В рамках открытия киберполигона специалисты провели для гостей мастер-класс, на котором показали один из сценариев кибератаки.