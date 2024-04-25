Курицы Удмуртии стали нести больше яиц

Ижевск. Удмуртия. За первый квартал 2024 года в Удмуртии произвели 259 208 тыс. куриных яиц. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова.

Отмечается, что это на 9% больше того количества яиц, которое удалось получить за аналогичный период 2023 года. Ольга Абрамова заявляет, что птицеводы активно готовятся к Пасхе и делают всё, чтобы увеличить объёмы производства.

Также она отметила, что птицефабрика «Вараксино» по итогам 2023 года заняла третью позицию в десятке российских производителей. В прошлом году птицефабрика произвела 771 млн штук куриного яйца. Такие данные опубликовал Росптицесоюз.