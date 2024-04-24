Больше всего уровень понизился в реке Лоза Игринского района.
Ижевск. Удмуртия. На всех реках Удмуртии зафиксировано снижение уровня воды. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Наиболее значительное снижение отмечается на реке Лоза в Игре. Уровень воды там уменьшился на 118 см за прошедшие сутки.
Напомним, ранее из-за разлива реки в Игре затопило 120 участков. Сейчас вода отступила, река вошла в русло.
На Каме фиксируется повышение уровня, зависящее от периодических сбросов воды из водохранилищ.