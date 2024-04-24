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На всех реках Удмуртии зафиксировано снижение уровня воды

11:15, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На всех реках Удмуртии зафиксировано снижение уровня воды
11:15, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
72
0
#Кама\n#реки\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
72
0

Больше всего уровень понизился в реке Лоза Игринского района.

Ижевск. Удмуртия. На всех реках Удмуртии зафиксировано снижение уровня воды. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Наиболее значительное снижение отмечается на реке Лоза в Игре. Уровень воды там уменьшился на 118 см за прошедшие сутки.

Напомним, ранее из-за разлива реки в Игре затопило 120 участков. Сейчас вода отступила, река вошла в русло. 

На Каме фиксируется повышение уровня, зависящее от периодических сбросов воды из водохранилищ.

11:15, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
72
0
#Кама\n#реки\n#Удмуртия