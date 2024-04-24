По уровню рождаемости за первые два месяца 2024 года Удмуртия заняла пятое место в ПФО

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в первую пятерку по темпам рождаемости в ПФО. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Численность постоянного населения республики на 1 января 2024 года составляла 1,434 млн человек. Городского населения насчитывается 943,5 тыс. человек. На территории сел проживает 491 тыс. жителей республики.

За первые два месяца 2024 года в Удмуртии родились 1909 детей, что на 136 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По уровню рождаемости регион уступает Пермскому краю, Татарстану, Оренбургской области и Башкирии.

Среди районов Удмуртии по уровню рождаемости лидируют Дебесский, Завьяловский и Якшур-Бодьинский районы. Напомним, в 2023 году Дебесский район также стал лидером по рождаемости.

В текущем году за январь-февраль жители республики заключили 774 брака, что больше аналогичного периода прошлого года на 56. Помимо этого, число записей о расторжении брака на 204 больше, чем за первые два месяца 2023 года. В общей сложности, 1070 супружеских пар Удмуртии решили пойти разными дорогами.