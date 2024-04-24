Подрядчик провёл грейдирование дороги Ляпино-Клабуки в Удмуртии

Юкаменское. Удмуртия. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Горбачев разъяснил, какие работы были проведены на дороге Ляпино-Клабуки. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители прислали жлобы на состояние дороги Ляпино-Клабуки. Специалисты проверили данный участок, после чего подрядчик провёл работы по грейдированию.

Сейчас земля и дорога интенсивно оттаивают. Подрядчик АО «Удмуртавтодорстрой» в рамках контракта выполняет комплекс профилактических работ по содержанию автодорог и искусственных сооружений на них. Также специалисты отслеживают состояние проезжей части. При ухудшении условий проезда подрядчик ремонтирует дорогу путём грейдирования и при необходимости добавляет инертный материал.

Алексей Горбачев заявил, что капремонт этого гравийного участка дороги пока не предусмотрен. Он отметил, что рейсы автобусов из Глазова по маршруту Юкаменское-Красногорское-Ижевск не прекращаются.