Жители Удмуртии смогут написать «Диктант Победы» 26 апреля

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут присоединиться к международной исторической акции «Диктант Победы» (12+). Как сообщается на сайте проекта, в 2024 году он пройдёт в пятницу, 26 апреля.

В этом году вопросы диктанта будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождению Крыма и Беларуси, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим знаменательным датам.

Выбрать площадку для написания диктанта в Удмуртии можно на сайте проекта.