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Жители Удмуртии смогут написать «Диктант Победы» 26 апреля

09:40, 24 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жители Удмуртии смогут написать «Диктант Победы» 26 апреля
09:40, 24 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
269
0
#Удмуртия\n#Диктант Победы
Фото: ИА "Сусанин"
269
0

Он посвящён снятию блокады Ленинграда, освобождению Крыма и Беларуси.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут присоединиться к международной исторической акции «Диктант Победы» (12+). Как сообщается на сайте проекта, в 2024 году он пройдёт в пятницу, 26 апреля.

В этом году вопросы диктанта будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождению Крыма и Беларуси, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим знаменательным датам.

Выбрать площадку для написания диктанта в Удмуртии можно на сайте проекта.

09:40, 24 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
269
0
#Удмуртия\n#Диктант Победы