В этом году День Победы в Ижевске пройдёт без салюта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске День Победы в этом году пройдёт без салютов. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов в соцсетях.

Несмотря на это, в Ижевске по случаю 9 мая запланирован ряд мероприятий. Утром желающие смогут возложить цветы у Вечного огня, в 10:00 на Центральной площади города начнётся Парад Победы. После него пройдёт смотр-конкурс по строевой подготовке «Равняемся на Героев».

Помимо этого, гостей праздника ждёт военно-патриотический квест на различных тематических локациях городской площади. Вечером известные фронтовые песни исполнит хор «Zа отцов и сыновей». Завершится День Победы концертами у перголы и на площадке у здания правительства Удмуртии.

Ярослав Семенов также отметил, что «Бессмертный полк» пройдёт в этом году в онлайн-формате.

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