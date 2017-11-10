Еще два человека могут оставаться под завалами рухнувшего жилого дома в Ижевске

Ожидается, что основной этап спасательной операции завершится к 18:00.

Ижевск. Удмуртия. Под завалами рухнувшего дома №261 по улице Удмуртской в Ижевске могут находиться еще два человека. Такие предварительные данные представил глава МЧС России Владимир Пучков.

«На данный момент поисково-спасательная операция продолжается, погибло 6 человек. 3 спасены и по жизненным показаниям получили необходимую помощь. <…> Операцию будем продолжать до полного завершения. По предварительным данным, под завалами находятся 2 человека», - сообщил он.

На месте работают более 1000 спасателей и 200 единиц техники. Работа осложняется неустойчивостью конструкции и нависающими перекрытиями.