Удмуртия в минуту: спасший туриста Юрий Тюрин и карта инвестиционных возможностей республики

Информагентство «Сусанин» подготовило обзор самых интересных событий первого дня августа.

Ижевск. Удмуртия. В первый день последнего месяца лета в Удмуртии представили карту инвестиционных возможностей. При этом стало известно, что в республике появится корпорация развития. Она займется комплексной поддержкой внутренних и внешних инвесторов. Также на форуме, который прошел в Ижевске, представили 100 бизнес-чемпионов региона.

Пришел, увидел, похвалил:

Главный госжилинспектор России Андрей Чибис побывал в Ижевске с рабочим визитом. Он остался доволен темпами подготовки города к зиме после провального две тысячи пятнадцатого года. Он отметил заслуги местных коммунальщиков и понадеялся, что столица Удмуртии в этом плане станет примером для всей страны.

Сам себя «наградил»:

Директор ижевской школы №31 предстанет перед судом. Следствие считает, что он выписывал премии бывшему сотруднику. При этом большую часть денег руководитель оставлял себе.

Нечестный адвокат:

В Ижевске вынесли приговор женщине-адвокату. Она обманула клиента, пообещав за 3 млн рублей «договориться» со следователями и «закрыть» дело против горожанина. Злоумышленницу приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

Спасение утопающего:

Глава Ижевска Юрий Тюрин во время отпуска в Турции спас тонущего человека. У мужчины, который решил окунуться, несмотря на штормовую погоду, свело ногу. Градоначальник, оказавшийся поблизости, успел вытащить туриста.