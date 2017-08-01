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      Удмуртия в минуту: спасший туриста Юрий Тюрин и карта инвестиционных возможностей республики

      18:13, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:13, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      121
      0
      #инвестиции\n#ЖКХ\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#суд\n#Юрий Тюрин\n#спасение
      121
      0

      Информагентство «Сусанин» подготовило обзор самых интересных событий первого дня августа.

      Ижевск. Удмуртия. В первый день последнего месяца лета в Удмуртии представили карту инвестиционных возможностей. При этом стало известно, что в республике появится корпорация развития. Она займется комплексной поддержкой внутренних и внешних инвесторов. Также на форуме, который прошел в Ижевске, представили 100 бизнес-чемпионов региона.

      Удмуртия в минуту: спасший туриста Юрий Тюрин и карта инвестиционных возможностей республики

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

       

      Пришел, увидел, похвалил:

      Главный госжилинспектор России Андрей Чибис побывал в Ижевске с рабочим визитом. Он остался доволен темпами подготовки города к зиме после провального две тысячи пятнадцатого года. Он отметил заслуги местных коммунальщиков и понадеялся, что столица Удмуртии в этом плане станет примером для всей страны.

      Сам себя «наградил»:

      Директор ижевской школы №31 предстанет перед судом. Следствие считает, что он выписывал премии бывшему сотруднику. При этом большую часть денег руководитель оставлял себе.

      Нечестный адвокат:

      В Ижевске вынесли приговор женщине-адвокату. Она обманула клиента, пообещав за 3 млн рублей «договориться» со следователями и «закрыть» дело против горожанина. Злоумышленницу приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

      Спасение утопающего:

      Глава Ижевска Юрий Тюрин во время отпуска в Турции спас тонущего человека. У мужчины, который решил окунуться, несмотря на штормовую погоду, свело ногу. Градоначальник, оказавшийся поблизости, успел вытащить туриста.

      18:13, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      121
      0
      #инвестиции\n#ЖКХ\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#суд\n#Юрий Тюрин\n#спасение

       

       

       

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