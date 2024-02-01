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Замерзшего лебедя спасли сотрудники транспортной полиции в Санкт-Петербурге

15:04, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Замерзшего лебедя спасли сотрудники транспортной полиции в Санкт-Петербурге
15:04, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Санкт-Петербург\n#полиция\n#спасение\n#птицы
Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО
104
0

Птицу нашли в акватории Невской губы.

Санкт-Петербург. Полицейские пришли на выручку погибавшему лебедю. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Птицу обнаружили днем 31 января во время патрулирования Невской губы сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Санкт-Петербургского линейного отдела на водном транспорте. Лебедь замерз и с трудом передвигался по льду.

Один из полицейских доставил пернатого бедолагу на берег, где ему оказали ветеринарную помощь. Сейчас лебедь чувствует себя хорошо, решается вопрос о его дальнейшей судьбе.

15:04, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Санкт-Петербург\n#полиция\n#спасение\n#птицы