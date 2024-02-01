Замерзшего лебедя спасли сотрудники транспортной полиции в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург. Полицейские пришли на выручку погибавшему лебедю. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Птицу обнаружили днем 31 января во время патрулирования Невской губы сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Санкт-Петербургского линейного отдела на водном транспорте. Лебедь замерз и с трудом передвигался по льду.

Один из полицейских доставил пернатого бедолагу на берег, где ему оказали ветеринарную помощь. Сейчас лебедь чувствует себя хорошо, решается вопрос о его дальнейшей судьбе.