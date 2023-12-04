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В Можгинском районе бабушка спасла лебедя

08:30, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Можгинском районе бабушка спасла лебедя
08:30, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Можга\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасение\n#птицы
Фото: зоопарк Ижевска
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Птицу приютили в зоопарке Ижевска.

Можга. Удмуртия. Неравнодушная жительница Можгинского района спасла оставшегося в Удмуртии лебедя. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Ранее жительница села Сардан заметила, что на пруду, который находится рядом с ее домом, после образования льда остался лебедь. Чтобы найти корм, птица стала ходить по одной из улиц села, но её начали гонять собаки. Так продолжалось несколько дней, пока бабушка не приютила лебедя у себя в сарае. После этого она обратилась за помощью.

1 декабря сотрудники Минприроды Удмуртии и работники зоопарка Ижевска выехали за лебедем. В результате птицу перевезли в зоопарк. Отмечается, что лебедь упитанный и хорошо кушает. После осмотра его отправили на карантин, во время которого ветеринары проведут нужные обследования.

Напомним, что в ноябре на пруду Банное Завьяловского района был обнаружен лебедь со сломанным крылом. А также в этом месяце в ижевском зоопарке приютили потерявшегося в Пермском крае птенца фламинго. 

08:30, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Можга\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасение\n#птицы