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Чиновник из Волгограда пытался спасти женщину в Анапе и утонул

15:27, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Чиновник из Волгограда пытался спасти женщину в Анапе и утонул
15:27, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
5488
0
#море\n#Волгоград\n#Анапа\n#Краснодарский край\n#купальный сезон\n#трагедия\n#гибель человека\n#чиновники\n#спасение\n#герои
Фото: pxhere.com
5488
0

Михаил Ткачев был замначальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере.

Волгоград. Волгоградская область. При попытке спасти тонувшую женщину погиб замначальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев. Трагедия произошла в Анапе 9 июля, пишут «Известия».

Как сообщили по месту службы чиновника, Михаил Ткачев работал в органах ценового и тарифного регулирования с 2006 года. В комитете выразили соболезнования родным и близким сотрудника.

Видео с гибелью мужчины, пытавшегося спасти тонущую женщину на пляже в Анапе, появились в соцсетях 9 июля. Имя героя на тот момент не было известно, отмечает издание. 

15:27, 12 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
5488
0
#море\n#Волгоград\n#Анапа\n#Краснодарский край\n#купальный сезон\n#трагедия\n#гибель человека\n#чиновники\n#спасение\n#герои