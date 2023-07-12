Чиновник из Волгограда пытался спасти женщину в Анапе и утонул

Волгоград. Волгоградская область. При попытке спасти тонувшую женщину погиб замначальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев. Трагедия произошла в Анапе 9 июля, пишут «Известия».

Как сообщили по месту службы чиновника, Михаил Ткачев работал в органах ценового и тарифного регулирования с 2006 года. В комитете выразили соболезнования родным и близким сотрудника.

Видео с гибелью мужчины, пытавшегося спасти тонущую женщину на пляже в Анапе, появились в соцсетях 9 июля. Имя героя на тот момент не было известно, отмечает издание.