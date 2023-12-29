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10 человек выжили при падении самолета в арктической части Канады

12:58, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
10 человек выжили при падении самолета в арктической части Канады
12:58, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Канада\n#авиация\n#самолет\n#Арктика\n#поиск\n#военные\n#эвакуация\n#спасение
Фото: pxhere.com
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Пассажиров и членов экипажа эвакуировали военные.

Йеллоунайф. Канада. Экипаж и пассажиров упавшего в Канадской Арктике самолета нашли и эвакуировали военные. Крушение произошло вечером 27 декабря, передает «МИР 24».

Самолет обнаружили в 300 километрах к северо-востоку от города Йеллоунайф (Северо-Западные территории арктической Канады). На борту находились 10 человек, в том числе 2 летчика. Все были живы, но 8 человек получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, 28 декабря в Якутии самолет приземлился на реку Колыму. Пилоты и пассажиры не пострадали.

12:58, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Канада\n#авиация\n#самолет\n#Арктика\n#поиск\n#военные\n#эвакуация\n#спасение