Выпускник ИжГТУ спас женщину из горящей машины в Екатеринбурге

Екатеринбург. Свердловская область. Выпускник ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Александр Дмитриев спас жительницу Екатеринбурга из горящей машины. Об этом он рассказал «Сусанину».

30-летний Александр Дмитриев родом из Пермского края. Когда он поступил в ИжГТУ на специальность «Промышленное и гражданское строительство», то тратил много средств и времени, чтобы постоянно приезжать в Ижевск на сессии. В результате они с женой на два года переехали в столицу Удмуртии. В это время супруга Александра работала воспитателем в детском саду, а он сам устроился сварщиком на завод «Аксион». В 2022 году мужчина защитил диплом и семья переехала в Екатеринбург.

Фото: Александр Дмитриев

Утро 26 марта началось необычно для Александра Дмитриева. Он признался, что на телефоне у него стоит несколько будильников, и в этот раз между одним из сигналов ему показалось, что прошло слишком много времени. Когда он взглянул на телефон, то посмотрел только на минуты, а не на часы, и решил, что проспал.

«Я увидел 16 минут, подумал, что шестнадцать минут седьмого, а в это время я обычно выхожу из дома. Мне ещё нужно было забежать на парковку в соседние дома. Пока я дойду, заведу машину, прогрею её, на это время тратится. И пробки в это время начинаются. Я думал, что я опоздаю, а я не люблю опаздывать в принципе, и начал торопиться», — вспоминает Александр Дмитриев.

Он рассказал, что не так давно купил в Екатеринбурге квартиру на улице Краснолесья, где и произошёл инцидент. Когда он выходил из подъезда, то сразу заметил дым, а во дворе увидел машину с горящим задним колесом. Мужчина хотел вызвать пожарных, но очевидцы заверили, что уже сделали это. Тогда Александр Дмитриев решил посмотреть номера у рядом стоящих автомобилей, чтобы предупредить их владельцев о возгорании. Как только он начал осматривать транспортные средства, то заметил в задымленном салоне машины силуэт.

За рулем автомобиля сидела женщина, которая не реагировала на просьбы Александра покинуть транспорт. Когда он услышал в автомобиле хлопок и увидел, как загорелось заднее сиденье, то начал вытаскивать водителя. Оказавшись на свежем воздухе, женщина сообщила, что в машине больше никого нет, и тогда они начали ждать пожарных.

Фото: Александр Дмитриев

«А время идёт, а я опаздываю. Я же не понял, что я вышел намного раньше. И когда я услышал вдалеке вой сирены, то уже спокойно пошёл на работу. Спустился в парк, запустил машину, выехал, еду и пробок не вижу. Я понять не мог, почему время уже 06:45, а машин ещё нет, никто не едет на работу. В итоге я приехал в 05:55 и ещё целый час ждал начала рабочего дня», — рассказал Александр Дмитриев.

Позднее выяснилось, что женщина просто припарковалась возле дома и уснула в машине. Когда она поняла, что произошло, то позвонила Александру Дмитриеву и поблагодарила за спасение.

«До того момента, пока я не посмотрел видео с камеры наблюдения, я думал, что ничего особенного не произошло. Я не понимал и, наверное, не осознавал всего масштаба. А когда мне сегодня отправили видео, я посмотрел его и подумал, что да, за это можно спасибо сказать», — поделился Александр Дмитриев.

Мужчина также рассказал, что 27 марта управляющая компания его района «Академическая» выдала ему благодарственное письмо.